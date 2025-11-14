Em direto
Os investigadores não escondem que o nome de Evaristo.ai é inspirado na personagem homónima que fez fama no filme "O Pátio das Cantigas" | Fotomontagem RTP c/ Linus Mimietz - Unsplash

Evaristo.ai. Chatbot português ajuda cidadãos a navegar em serviços públicos digitais

Renovar o cartão do cidadão, a carta de condução, ou mesmo tratar dos papéis do divórcio, entre outros serviços disponibilizados nas lojas do cidadão - é agora mais fácil perceber quais os passos a dar, através de um chatbot que entende português. O Evaristo.ai foi desenvolvido pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em parceria com a ARTE, e promete revolucionar.

Uma inteligência artificial soberana feita em Portugal

O Evaristo.ai – Serviços Públicos é um chatbot especializado que resulta de um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). A sua missão é clara: facilitar o acesso dos cidadãos à informação pública, com rapidez, precisão e em português.

“O Evaristo é uma demonstração prática de que a IA soberana é viável, tecnologicamente e economicamente”, afirma António Branco, coordenador do projeto e professor na Faculdade de Ciências da ULisboa.
A nova versão surge como evolução do modelo generalista lançado em junho, e beneficia da experiência acumulada para se focar exclusivamente nos serviços públicos.Uma "IA soberana" comporta dados únicos, essenciais e que está completamente isolada da infraestrutura convencional - IA pública - do restante globo digital. Ou seja, os sistemas gerem modelos de IA que podem incluir dados operacionais e de treino sujeitos a regulamentações e limitações nacionais ou regionais, em torno da utilização de aplicações de IA por pessoas e sistemas autorizados.



Como funciona o Evaristo.ai
O chatbot permite que qualquer cidadão coloque perguntas por escrito ou por voz, recebendo respostas imediatas e contextualizadas. Além disso, fornece os links diretos para as páginas oficiais onde a informação pode ser confirmada ou complementada.

“Em vez de o utilizador andar perdido por quase 1.500 páginas, o Evaristo direciona logo para a informação relevante”, explicou António Branco à RTP Notícias.
Entre os temas que o Evaristo pode esclarecer estão questões como a renovação do cartão de cidadão, pedidos de passaporte, apoios a cuidadores informais ou processos de divórcio por mútuo acordo.
Evaristo popular vs. Evaristo funcionário público 

Com a chegada de chats de conversação digitais como o Chat GPT (OpenAi) , Google Gemini, DeepSeek ou Perplexity AI, entre outros, surgiu a oportunidade de, também por cá, criar um programa de conversação digital. 

Neste sentido, a Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa, em parceria com a NLX - Grupo de Fala e Linguagem Natural e sua spinoff OUSAR.AI, a mesma equipa que criou os LLM Albertina, Serafim e Gervásio, fizeram nascer o Evaristo.ai, um programa de inteligência artificial (IA) que entende perguntas escritas ou faladas em português e responde com base na informação disponível na internet, mas com dados de treino até dezembro de 2023.

Mas existem dois Evaristos: 
  • o popular - um chatbot geral que pode ajudar com uma variedade de tarefas e responder a perguntas sobre diversos assuntos, desde falar sobre o próximo jogo de Portugal, ajudar nos trabalhos escolares, ajudar na cozinha com uma receita de bacalhau, ou até a arranjar forma de pedir um aumento de ordenado; 
  • o funcionário público - um chatbot de modelo especializado em serviços públicos portugueses disponíveis no portal gov.pt, lançado quatro meses após o Evaristo.ai geralista, que pode ser usado para obter respostas rápidas sobre assuntos relacionados com os serviços públicos online prestados pelo Estado Português. Já a este escusa de pedir um aumento, porque ele não dá: "exprimentamos!".
Privacidade e confiança
Uma das preocupações da equipa foi garantir a segurança dos dados dos utilizadores. O Evaristo.ai corre em servidores próprios [IA soberana] da Faculdade de Ciências, sem recolher ou partilhar dados com terceiros.

Questionado sobre as vantagens deste tipo de ferramenta, em vez do atendimento pessoal, o coordenador do projeto diz ser natural que as pessoas desconfiem dos chatbots. Todavia, neste caso em particular, como o sistema de informação é fechado, “o programa corre nas nossas próprias máquinas e nós temos como política de privacidade de não recolher nenhuma interacção, nenhum input vindo do utilizador, nem passar esses dados a entidades terceiras ou fazer negócio com eles”, garante o investigador.
O Evaristo.ai está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, e oferece respostas rápidas e precisas. No entanto, não pretende substituir o atendimento presencial, especialmente para quem tem menor literacia digital.

“Mas continuam a existir os meios de atendimento pessoal. O chatbot é um complemento, não um substituto”, sublinha António Branco.

Mas será que se tentarmos dar a volta ao chatbot e fazer perguntas descontextualizadas o Evaristo não se baralha?

“O chatbot só responde a perguntas no domínio dos serviços públicos”, afirma António Branco. “Qualquer pergunta fora desse domínio, como por exemplo quem é que vai ganhar o campeonato nacional, ou explica-me lá a física quântica… essas perguntas não são respondidas, e outras mais embaraçosas, e até outras ilegais ou sobre assuntos ilegais e criminosos".
Um chatbot para melhorar a eficácia dos serviços públicos
Melhorar e facilitar o acesso aos serviços públicos portugueses é o desafio da atual Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE). Na quinta-feira, foi inaugurada uma Loja do Cidadão Virtual com 150 serviços públicos para particulares e empresas, que "terão também disponível o atendimento por vídeo chamada com marcação".

Um serviço que pretende ser “um passo decisivo na transformação digital" dos serviços públicos, segundo o comunicado da ARTE.

A nova Loja do Cidadão Virtual apresenta-se com um serviço integrado de 22 entidades públicas num único local, onde os cidadãos, a título individual ou empresarial, podem “resolver questões a qualquer hora e em qualquer lugar”, pode ler-se nesta nota. E é dentro deste contexto que o chatbot Evaristo.ai vai entrar.

O coordenador do Evaristo.ai , questionado sobre qual pode ser o impacto deste serviço digital na eficácia dos serviços públicos portugueses, refere que este programa foi feito em parceria com a ARTE.

“Agora caberá a ARTE em entender ou não entender se o Evaristo é útil e lhe faz um bom serviço e isso agora já extravasa a minha".
Lançado na semana em que se realizou mais uma edição da Web Summit 2025, em Lisboa, o projeto Evaristo.ai tem por objetivo promover o desenvolvimento de tecnologias de IA que operam, com a língua portuguesa, em modo aberto e transparente.

A equipa que criou o Evaristo.ai também já tinha feito história ao lançar os primeiros modelos abertos de IA para português, que foram batizados de Albertina, Serafim e Gervásio.

Os investigadores não escondem que o nome de Evaristo.ai é inspirado na personagem homónima que fez fama no filme "O Pátio das Cantigas".


De acordo com o coordenador do projeto, “quando as pessoas entram pela primeira vez, dizem assim: Oh Evaristo… tens cá resposta para isto? E então temos um botão Clicar aqui para saber”, diz António Branco a sorrir.