Evaristo.ai. Chatbot português ajuda cidadãos a navegar em serviços públicos digitais

Uma inteligência artificial soberana feita em Portugal



O Evaristo.ai – Serviços Públicos é um chatbot especializado que resulta de um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) . A sua missão é clara: facilitar o acesso dos cidadãos à informação pública, com rapidez, precisão e em português.





Uma "IA soberana" comporta dados únicos, essenciais e que está completamente isolada da infraestrutura convencional - IA pública - do restante globo digital. Ou seja, os sistemas gerem modelos de IA que podem incluir dados operacionais e de treino sujeitos a regulamentações e limitações nacionais ou regionais, em torno da utilização de aplicações de IA por pessoas e sistemas autorizados.





Como funciona o Evaristo.ai

O chatbot permite que qualquer cidadão coloque perguntas por escrito ou por voz, recebendo respostas imediatas e contextualizadas. Além disso, fornece os links diretos para as páginas oficiais onde a informação pode ser confirmada ou complementada.





Evaristo popular vs. Evaristo funcionário público





Com a chegada de chats de conversação digitais como o Chat GPT (OpenAi) , Google Gemini, DeepSeek ou Perplexity AI, entre outros, surgiu a oportunidade de, também por cá, criar um programa de conversação digital.





Neste sentido, a Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa, em parceria com a NLX - Grupo de Fala e Linguagem Natural e sua spinoff OUSAR.AI, a mesma equipa que criou os LLM Albertina, Serafim e Gervásio, fizeram nascer o Evaristo.ai, um programa de inteligência artificial (IA) que entende perguntas escritas ou faladas em português e responde com base na informação disponível na internet, mas com dados de treino até dezembro de 2023.





Mas existem dois Evaristos:

o popular - um chatbot geral que pode ajudar com uma variedade de tarefas e responder a perguntas sobre diversos assuntos, desde falar sobre o próximo jogo de Portugal, ajudar nos trabalhos escolares, ajudar na cozinha com uma receita de bacalhau, ou até a arranjar forma de pedir um aumento de ordenado;

- um chatbot geral que pode ajudar com uma variedade de tarefas e responder a perguntas sobre diversos assuntos, desde falar sobre o próximo jogo de Portugal, ajudar nos trabalhos escolares, ajudar na cozinha com uma receita de bacalhau, ou até a arranjar forma de pedir um aumento de ordenado; o funcionário público - um chatbot de modelo especializado em serviços públicos portugueses disponíveis no portal gov.pt, lançado quatro meses após o Evaristo.ai geralista, que pode ser usado para obter respostas rápidas sobre assuntos relacionados com os serviços públicos online prestados pelo Estado Português. Já a este escusa de pedir um aumento, porque ele não dá: "exprimentamos!".

Privacidade e confiança

Uma das preocupações da equipa foi garantir a segurança dos dados dos utilizadores. O Evaristo.ai corre em servidores próprios [IA soberana] da Faculdade de Ciências, sem recolher ou partilhar dados com terceiros.









“Mas continuam a existir os meios de atendimento pessoal. O chatbot é um complemento, não um substituto”, sublinha António Branco.





Mas será que se tentarmos dar a volta ao chatbot e fazer perguntas descontextualizadas o Evaristo não se baralha?





Um chatbot para melhorar a eficácia dos serviços públicos

Melhorar e facilitar o acesso aos serviços públicos portugueses é o desafio da atual Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE). Na quinta-feira, foi inaugurada uma Loja do Cidadão Virtual com 150 serviços públicos para particulares e empresas, que "terão também disponível o atendimento por vídeo chamada com marcação".





Um serviço que pretende ser “um passo decisivo na transformação digital" dos serviços públicos, segundo o comunicado da ARTE.





A nova Loja do Cidadão Virtual apresenta-se com um serviço integrado de 22 entidades públicas num único local, onde os cidadãos, a título individual ou empresarial, podem “resolver questões a qualquer hora e em qualquer lugar”, pode ler-se nesta nota. E é dentro deste contexto que o chatbot Evaristo.ai vai entrar.





O coordenador do Evaristo.ai , questionado sobre qual pode ser o impacto deste serviço digital na eficácia dos serviços públicos portugueses, refere que este programa foi feito em parceria com a ARTE.









A equipa que criou o Evaristo.ai também já tinha feito história ao lançar os primeiros modelos abertos de IA para português, que foram batizados de Albertina, Serafim e Gervásio.





Os investigadores não escondem que o nome de Evaristo.ai é inspirado na personagem homónima que fez fama no filme "O Pátio das Cantigas".



