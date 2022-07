Eventos poderão ser adiados ou relocalizados devido ao calor

Com o país em estado de contingência por causa das altas temperaturas, há concentrações e espetáculos que estão em risco de serem relocalizados ou até mesmo adiados.

É o caso do festival Super Bock Super Rock, na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, e da concentração Motard de Faro, ambos marcados para esta semana.