Évora e Santarém foram os distritos mais quentes em Portugal este sábado

Santarém chegou aos 43.1, a temperatura máxima mais alta registada em Junho naquela cidade desde que em 1955 começou a medição.



Já no Porto esteve mais fresco com mais de 31 graus. Quase 50 por cento das estações meteorológicas do país registaram temperaturas superiores a 40 graus.



Para amanhã, continuam os avisos vermelhos para os distritos de Bragança, Santarém, Lisboa e Setúbal e só a partir de quarta-feira as temperaturas deverão ter uma descida mais acentuada.