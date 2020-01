Évora reduz serviços para assegurar dois enfermeiros em Montemor-o-Novo

As equipas de cuidados de saúde continuados e domiciliários no distrito de Évora estão com menos enfermeiros e menos horas de apoio aos utentes. A mudança aconteceu no início deste ano e a ARS justifica com a necessidade de reforçar o numero de enfermeiros na urgência do Centro de Saúde de Montemor-o-Novo.