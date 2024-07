Ex-adjunto de João Galamba alvo de buscas e constituído arguido

Frederico Pinheiro, ex-adjunto do antigo ministro João Galamba, foi constituído arguido e alvo de buscas.

A operação foi realizada pela Unidade Nacional de Contraterrorismo da Policia Judiciaria, avançou a TVI e confirmou a RTP.



Em causa estão suspeitas de acesso ilegítimo a documentos classificados por parte de Frederico Pinheiro.



As perícias feitas pela Polícia Judiciária permitiram concluir que o ex-adjunto fez uma cópia dos planos de recuperação da TAP e da localização do novo aeroporto, entre outros documentos confidenciais, antes de devolver o computador ao Estado através de agentes do SIS.