País
Ex-adjunto do Ministério da Justiça em prisão preventiva por abuso de menores
O advogado Paulo Abreu dos Santos, ex-adjunto da anterior ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, ficou em prisão preventiva por suspeitas de pornografia de menores e abusos sexuais de crianças
Paulo Abreu dos Santos foi detido na sexta-feira. Para além das buscas em casa, foram também feitas buscas na Ana Bruno & Associados.
O advogado é suspeito de ter acedido e partilhado conteúdos pedófilos a partir de computadores da empresa.
A RTP apurou que a Polícia Judiciária está a trabalhar para tentar identificar as crianças que foram vítimas de abuso.
Foram apreendidos centenas de ficheiros na sequência das buscas.
O advogado é suspeito de ter acedido e partilhado conteúdos pedófilos a partir de computadores da empresa.
A RTP apurou que a Polícia Judiciária está a trabalhar para tentar identificar as crianças que foram vítimas de abuso.
Foram apreendidos centenas de ficheiros na sequência das buscas.