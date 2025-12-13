Ex-adjunto do Ministério da Justiça em prisão preventiva por abuso de menores

Paulo Abreu dos Santos foi detido na sexta-feira. Para além das buscas em casa, foram também feitas buscas na Ana Bruno & Associados.



O advogado é suspeito de ter acedido e partilhado conteúdos pedófilos a partir de computadores da empresa.



A RTP apurou que a Polícia Judiciária está a trabalhar para tentar identificar as crianças que foram vítimas de abuso.



Foram apreendidos centenas de ficheiros na sequência das buscas.