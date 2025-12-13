Ex-adjunto do Ministério da Justiça em prisão preventiva por abuso de menores

O advogado Paulo Abreu dos Santos, ex-adjunto da anterior ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, ficou em prisão preventiva por suspeitas de pornografia de menores e abusos sexuais de crianças

Foto: RTP

Paulo Abreu dos Santos foi detido na sexta-feira. Para além das buscas em casa, foram também feitas buscas na Ana Bruno & Associados. 

O advogado é suspeito de ter acedido e partilhado conteúdos pedófilos a partir de computadores da empresa. 

A RTP apurou que a Polícia Judiciária está a trabalhar para tentar identificar as crianças que foram vítimas de abuso. 

Foram apreendidos centenas de ficheiros na sequência das buscas. 
