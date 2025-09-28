Ex-candidato do Chega. Artur Alves detido por atos sexuais com menores

Em março, o programa da RTP A Prova dos Factos exibiu um vídeo que mostrava o arguido a acariciar uma aluna do 9.º ano.

De acordo com o diário,Para este professor, já expulso do partido de André Ventura, este não é o primeiro caso de abuso de menores.Deduzida a acusação pelo Ministério Público de Alenquer,