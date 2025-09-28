Ex-candidato do Chega. Artur Alves detido por atos sexuais com menores
Artur Alves, ex-candidato do Chega a Arruda dos Vinhos, foi detido por atos sexuais de relevo com menores. A notícia, avançada pelo jornal Correio da Manhã, reporta-se a uma situação que aconteceu em 2020.
De acordo com o diário, o suspeito terá pago à vítima e filmou, divulgando os registos na internet.
Para este professor, já expulso do partido de André Ventura, este não é o primeiro caso de abuso de menores.Em março, o programa da RTP A Prova dos Factos exibiu um vídeo que mostrava o arguido a acariciar uma aluna do 9.º ano.
Deduzida a acusação pelo Ministério Público de Alenquer, Artur Alves deixou as salas de aula, mas ficou a trabalhar na secretaria da escola.
Tópicos
Artur Alves , Chega , Arruda dos Vinhos , Detido , Atos , Sexuais , Menores