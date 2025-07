Ex-diretor do INEM diz que Governo defraudou população ao dizer que hélios do exercito asseguravam transporte de emergência

Descansou-se a população à custa de uma informação pouco transparente, explicou hoje no ponto central da Antena 1.Nelson Pereira, que já foi também diretor do departamento de emergência médica do INEN, diz ainda que os atrasos nos concursos para os helicópteros de emergência são uma constante.É um mal generalizado dos contratos públicos quando os preços em causa são altos.Mas em relação ao socorro aéreo, o importante é conseguir tomar a decisão certa, na gestão de cada caso, defende Nelson Pereira, de acordo com as condições e os meios que existirem.