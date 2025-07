Ex-diretor do Santa Maria diz desconhecer valores de cirurgias

Paulo Filipe esteve esta quarta-feira a ser ouvido no Parlamento sobre a polémica em torno das verbas deste modelo de cirurgias. O ex-diretor do serviço assegurou que não estava por dentro dos valores, até porque era apenas uma chefia intermédia.Paulo Filipe diz que recorreu às cirurgias adicionais para combater a longa lista de espera, num serviço que só tem dez dermatologistas e garante que deixou bem claras as regras: as cirurgias adicionais nunca podiam ser realizadas em dias úteis, para não prejudicar as cirurgias regulares.