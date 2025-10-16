Ex-dirigente do Chega vai a julgamento por prostituição de menores

O ex-dirigente do Chega, Nuno Pardal Ribeiro, vai mesmo a julgamento por dois crimes de prostituição de menores, um consumado e outro na forma tentada. A informação foi confirmada pelo próprio à RTP.

Nuno Pardal Ribeiro terá admitido em tribunal que deu vinte euros à vítima, de 15 anos, mas negou ter pagado por sexo.

O antigo deputado municipal do Chega tinha pedido que o processo fosse suspenso, ainda na fase de instrução, e que lhe fossem aplicadas eventuais multas e regras de conduta a definir pela juíza.

Esse pedido foi rejeitado pelo tribunal, pelo Ministério Público, bem como pela família da vítima. O ex-deputado terá conhecido o menor numa aplicação de encontros de adultos.

Nuno Pardal Ribeiro foi vice-presidente da distrital de Lisboa do Chega e renunciou ao cargo de deputado municipal em Lisboa. 

O outro arguido no processo também será julgado pelo mesmo crime. Trata-se do piloto de 74 anos que já tinha sido condenado anteriormente, quando uma aterragem forçada na Costa da Caparica resultou na morte de duas pessoas, em agosto de 2017. 
