Ex-dirigente do Chega vai a julgamento por prostituição de menores
O ex-dirigente do Chega, Nuno Pardal Ribeiro, vai mesmo a julgamento por dois crimes de prostituição de menores, um consumado e outro na forma tentada. A informação foi confirmada pelo próprio à RTP.
Esse pedido foi rejeitado pelo tribunal, pelo Ministério Público, bem como pela família da vítima. O ex-deputado terá conhecido o menor numa aplicação de encontros de adultos.
Nuno Pardal Ribeiro foi vice-presidente da distrital de Lisboa do Chega e renunciou ao cargo de deputado municipal em Lisboa.
O outro arguido no processo também será julgado pelo mesmo crime. Trata-se do piloto de 74 anos que já tinha sido condenado anteriormente, quando uma aterragem forçada na Costa da Caparica resultou na morte de duas pessoas, em agosto de 2017.
