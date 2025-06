Ex-ministra da Cultura "chocada" com "silêncio" de Montenegro sobre neonazis

Graça Fonseca, ex-ministra da Cultura de António Costa, diz-se "chocada" com o "silêncio" do primeiro-ministro e, em declarações à Antena 1, pede ação ao chefe do Governo.. Estou mesmo chocada, porquee com o que está a acontecer. O primeiro-ministro não pode remeter-se ao silêncio e à invisibilidade perante a gravidade do que está a acontecer", diz.E, nem mesmo a reação de Margarida Balseiro Lopes, nova ministra com a pasta da Cultura, ​descansa a antiga ministra do PS, que considera que o fenómeno da extrema-direita é "grave" e começa a atingir proporções difíceis de suster."A liberdade de criação assusta muito grupos neonazis e o autoritarismo. Conhecemos isso da história, mas, é precisamente por isso que me parece tão", insiste.No mesmo sentido, Graça Fonseca pede ação para impedir o "ataque ao outro", independentemente de se tratar de "um ator, um teatro ou voluntários que estão a distribuir comida" e salienta: "".

Graça Fonseca "zangada" com falta de respostas coletivas à extrema-direita: "Estamos adormecidos"

Em declarações à Antena 1, a ex-ministra do PS diz-se "zangada" e admite a frustração 50 anos após o 25 de abril: "Estou profundamente zangada. Com o coletivo e connosco, porque estamos coletivamente a deixar que a degradação da democracia e o ataque à liberdade que sejam quase uma normalidade". Graça Fonseca fala de um país "adormecido" perante fenómenos extremistas e antecipa um agravamento da situação, desde logo no meio cultural.

"Sinto é que estamos demasiado distraídos politicamente, coletivamente, civicamente, e, aqui, incluo-me a mim própria, porque eu, naturalmente, também faço parte da história da democracia. Sinto que estamos todos demasiado desatentos e que a situação que estamos a viver se vai acelerar muito rapidamente", avisa a ex-ministra, que aponta: "Sinto que o deixar instalar o medo de falar, o medo de estar em palco e que o medo de dizer que não aceito se vai acelerar muito".





Graça Fonseca afirma, por isso, que Governo e as instituições democráticas devem deixar claro que não é admissível e que tudo será feito e sublinha: "".Questionada sobre as ameaças à liberdade no meio cultural - e numa altura em que o diretor do Teatro Nacional D. Maria II já veio a público admitir que está a preparar um "protocolo de tolerância zero" para proteger os artistas -, a ex-ministra reitera que a democracia não pode permitir ataques à cultura."A liberdade artística é o coração da democracia, é o coração da liberdade, é aquilo que nos permite olhar um para o outro e vermos as nossas diferenças e termos a possibilidade de respeitar aquilo que são as perspetivas", diz.