Ex-ministra da Defesa Helena Carreiras eleita reitora do ISCTE
A antiga ministra da Defesa, Helena Carreiras, foi eleita reitora do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, na segunda-feira. Foi eleita com 27 votos a favor e quatro brancos e irá cumprir um mandato de quatro anos.
Helena Carreiras era até agora vice-reitora e professora catedrática do ISCTE em Sociologia, Políticas Públicas e Metodologia de Pesquisa Social, e foi diretora do Instituto de Defesa Nacional, entre 2019 e 2022.
Foi a primeira mulher ministra da Defesa, quando foi convidada para o cargo em 2022, tendo cumprido funções até 2024.
Irá substituir Maria de Lurdes Rodrigues, ex-ministra da Educação, que era reitora do instituto desde 2018, com a tomada de posse a decorrer no dia 19 de março.
