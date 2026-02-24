Ex-ministra da Defesa Helena Carreiras eleita reitora do ISCTE

Helena Carreiras era até agora vice-reitora e professora catedrática do ISCTE em Sociologia, Políticas Públicas e Metodologia de Pesquisa Social, e foi diretora do Instituto de Defesa Nacional, entre 2019 e 2022.



Foi a primeira mulher ministra da Defesa, quando foi convidada para o cargo em 2022, tendo cumprido funções até 2024.



Irá substituir Maria de Lurdes Rodrigues, ex-ministra da Educação, que era reitora do instituto desde 2018, com a tomada de posse a decorrer no dia 19 de março.