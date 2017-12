Ex-ministro Manuel Maria Carrilho absolvido de crime de violência doméstica

RTP15 Dez, 2017, 14:46 / atualizado em 15 Dez, 2017, 15:13 | País

"Perante a realidade trazida ao tribunal, prova pericial inconclusiva e perante uma prova testemunhal abundante, mas que não foi capaz de sustentar a acusação, não resulta da matéria de facto provada que o arguido tem cometido o crime de violência doméstica", pelo que o tribunal o absolve, decidiu a juíza Joana Ferrer.



Por um crime de difamação, a juíza condenou Manuel Maria Carrilho a 150 dias de multa, num total de 900 euros, e ainda ao pagamento de uma indemnização de três mil euros por danos não patrimoniais à apresentadora de televisão.



A defesa de Manuel Maria Carrilho mostra-se satisfeita com esta decisão e considera que esta revela “humanismo” por parte do tribunal. O advogado Paulo Sá e Cunha insistiu ainda que a acusação era “débil” pelo que não deveria sequer ter sido deduzida.



c/ Lusa



“Perante uma acusação com tamanha debilidade, nós só podíamos esperar um resultado desta natureza. Estamos muito satisfeitos com ela”, afirmou o advogado aos jornalistas.Por sua vez, o ex-ministro disse estar “aliviado e feliz”, acreditando que se fez justiça. “Chega para mim ao fim um verdadeiro calvário de quatro anos em que tantas falsidades se espalharam assente em provas que não existiram e de uma vítima que revela tratar-se de uma falsa vítima”, afirmou.Manuel Maria Carrilho prometeu ainda falar em breve com “tranquilidade e serenidade” com os jornalistas.