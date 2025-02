Ex-presidente da ULS Almada/Seixal já saiu do cargo e diz que "até na saída a deselegância imperou"

"Até no momento da saída do Conselho de Administração a deselegância imperou", disse Teresa Machado Luciano em declarações à agência Lusa, para quem o seu "mandato só termina em dezembro de 2026, conforme certidão permanente do registo comercial", pelo que poderá avançar com uma ação judicial.

O Governo anunciou na quinta-feira à noite que o médico Pedro Correia Azevedo é o novo presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Almada/Seixal (ULSAS), no distrito de Setúbal, tendo no mesmo dia sido publicada a nomeação em Diário da República, com efeitos a partir de hoje.

Desde hoje de manhã que Teresa Machado Luciano deixou de exercer o cargo de presidente do Conselho de Administração da ULSAS, que já está a ser exercido por Pedro Correia Azevedo.

"Ter conhecimento da substituição através de um telefonema do meu sucessor, sem uma qualquer palavra prévia por parte da tutela, é no mínimo deselegante e não pode deixar de ser assinalado", disse à agência Lusa Teresa Machado Luciano.