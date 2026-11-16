A medida de coação mais grave foi decretada esta segunda-feira pelo juiz de instrução do Tribunal de Coimbra.





Ricardo Matos fica ainda proibido de contactar com os restantes arguidos no processo.





O antigo dirigente foi detido na última segunda-feira pela Polícia Judiciária, no âmbito da operação "Batas & Betão". Um dia depois foi demitido pela ministra da Saúde.





Ricardo Matos está indiciado por um crime de corrupção passiva, cinco crimes de participação em negócio, um crime de abuso de poder e um crime de tráfico de influência.





O ex-diretor da ULS de Aveiro é suspeito de ter favorecido empresas de amigos em troca de benefícios, como a construção de uma casa em Ílhavo.





A investigação abrange também alegadas irregularidades no processo de escolha deste antigo dirigente para a presidência do Conselho de Administração da ULS Aveiro, cargo que assumiu em maio.





Os outros dois arguidos, Pedro Duarte e Filipe Martins, ficaram sujeitos ao pagamento de uma caução de 25 mil euros cada, bem como à proibição de contactos, direta ou indiretamente e por qualquer meio, com os restantes arguidos e com funcionários e dirigentes da Ordem dos Enfermeiros.





Estão indiciados por um crime de corrupção ativa agravado para ato contrário aos deveres do cargo, quatro crimes de participação em negócio, em coautoria com Ricardo Matos, e um crime de abuso de poder, também em coautoria com o antigo presidente da ULS de Aveiro.