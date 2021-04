Ex-presidente do Infarmed defende vacina da AstraZeneca

Ouvido pela Antena1, este especialista diz que não faz sentido a posição, adotada por vários países, de suspender o uso da vacina a pessoas com menos de 60 anos e também sublinha que os riscos são compensados pelo grande benefício desta vacina, cujos efeitos adversos são muito raros, como comprovam os "80 casos de tromboembolismo, dos quais 18 resultaram em morte, num universo de 25 milhões de pessoas vacinadas" até agora com a fórmula da AstraZeneca.



Hélder Mota Filipe aconselha as autoridades de saúde a apostarem na comunicação, para que os portugueses não comecem a rejeitar a vacina da AstraZeneca.



A opinião do professor associado da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa é dada no contexto da divergência de vários países relativamente ao apelo deixado ontem pela presidência portuguesa da UE para que exista uma posição concertada em relação à vacina da AstraZeneca.