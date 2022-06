Ex-procurador-geral da República. Morreu Pinto Monteiro

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, Pinto+ Monteiro iniciara a sua carreira como delegado do procurador da República em Idanha-a-Nova, fora depois juiz desembargador no Tribunal da Relação de Lisboa, mais tarde juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça e ainda alto comissário Adjunto na Alta Autoridade Contra a Corrupção.





Paralelamente, foi também dirigente do Centro de Estudos Judiciários, secretário-geral da Associação de Juízes Portugueses - e presidente do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol.



Ao ser nomeado procurador-geral da República, o décimo desde que o cargo existe, governava o executivo de José Sócrates, sob a presidência de Cavaco Silva.



Alguns dos processos que correram sob a sua alçada não foram isentos de polémica, tendo o presidente do Sindicato do Ministério Público, António Ventinhas, dito à Antena 1 em 2015 que Pinto Monteiro disciplinava drasticamente todos os procuradores que investigassem os poderosos.







O velório de Pinto Monteiro está marcado para quinta feira na igreja da Portela e o funeral será na aldeia de Porto de Ovelha, distrito da Guarda.