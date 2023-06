Exames nacionais do secundário começaram com greve de professores

As provas decorrem com a greve dos professores em pano de fundo, mas, com serviços mínimos decretados pelo Tribunal Arbitral, o ambiente foi de tranquilidade na Escola Básica e Secundária da Quinta das Flores, em Coimbra.O presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Manuel Pereira, garantiu à Antena 1 que não tem registo de incidentes.