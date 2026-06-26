Exames nacionais. EduQA reforça mecanismos de verificação e cria base de dados de materiais de apoio

Em comunicado, o organismo público responsável pela implementação das políticas educativas anunciou que quer melhorar os mecanismos de verificação dos conteúdos disponíveis e ter uma base de dados atualizada, “para permitir às equipas consultar de forma sistemática materiais de apoio e recursos já disponibilizados no mercado editorial”.



Medidas que surgem depois das recomendações da auditoria solicitada pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação à Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) sobre os procedimentos internos do EduQA, depois de ter sido utilizada numa prova, a 16 de junho, “uma imagem previamente publicada num caderno de uma editora”.



A questão mencionada no relatório da IGEC, prendia-se com o facto de a imagem não garantir “acessibilidade plena a alunos com daltonismo”. E tendo em conta “esta falha objetiva”, que a IGEC comprometeu” o rigor exigido a um processo desta natureza”. Por isso, “o EduQA irá aplicar as recomendações emitidas, com efeitos a partir do próximo ano letivo”.



Considerando que o processo de elaboração do Exame Nacional do Ensino Secundário de Português revela “robustez global, mas evidencia vulnerabilidades na inexistência e efetivação de um procedimento obrigatório de revalidação de itens sempre que ocorrem alterações ao longo da conceção das provas exame”, a IGEC recomendou o reforço do “procedimento de verificação de itens previamente publicados, tornando-o obrigatório sempre que ocorram alterações substanciais ao enunciado”; assim como a criação de “uma base interna de referência de materiais de apoio e publicações comerciais, atualizada periodicamente, que permita às equipas de elaboração consultar de forma mais sistemática os recursos existentes no mercado editorial”.



