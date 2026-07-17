Exames Nacionais em debate de urgência no Parlamento





"Até este momento (...) ainda não temos sinal que as classificações possam chegar às escolas. Temos que aguardar", frisou o presidente da Associação Nacional de Diretores das Escolas Públicas que acrescentou que o Governo não divulgou a que hora é que as classificações poderiam chegar.

Para Filinto Lima, "vai ser uma tarde longa. Estamos muito ansiosos para afixar as pautas. E os nossos alunos estão muito ansiosos para as consultar".



As classificações vão chegar às escolas por via digital e posteriormente em papel "onde os alunos realizaram as provas".



O presidente da Associação Nacional de Diretores das Escolas Públicas espera que "esta novela mexicana" termine e realçou que os professores "foram os heróis nacionais deste momento". Os estabelecimentos de ensino não pedem afixar as notas com os exames sem terem acesso às classificações, frisou Filinto Lima em declarações à RTP Notícias.", frisou o presidente da Associação Nacional de Diretores das Escolas Públicas que acrescentou que o Governo não divulgou a que hora é que as classificações poderiam chegar.Para Filinto Lima, ". Estamos muito ansiosos para afixar as pautas. E os nossos alunos estão muito ansiosos para as consultar".As classificações vão chegar às escolas por via digital e posteriormente em papel "onde os alunos realizaram as provas".





Sobre a consulta dos exames, o Ministério da Educação esclareceu, na última noite, que cabe às escolas decidir se disponibilizam a cópia dos exames a todos os alunos, sem requerimento para consulta da prova.

1.ª fase marcada por vários constrangimentos

Aos primeiros atrasos na disponibilização das provas, seguiram-se relatos de folhas mal digitalizadas, respostas incompletas por falta de folhas de continuação e dificuldades na plataforma de classificação.

Por outro lado, na reta final do processo, os docentes continuavam a receber novos itens para classificar, devido a falhas identificadas durante a verificação e validação do sistema.

Poderão também pedir a reapreciação da prova, dispondo de dois dias úteis para formalizar o pedido, após receberem a cópia do exame.





Professores e diretores escolares admitem que este ano o número de pedidos possa aumentar, devido aos constrangimentos registados durante o processo de classificação.





c/Lusa

Depois de ter admitido na quinta-feira a possibilidade de as pautas não serem afixadas. O ministro da Educação saiu ao final do dia do debate do estado da nação no parlamento confiante que todas as notas dos exames serão publicadas esta tarde.O Movimento Missão Escola Pública acredita que as pautas vão aparecer mais logo nas escolas, como promete o Governo. No entanto,Assim, a porta-voz do movimento, Cristina Mota, considera que o prazo para publicar as notas deve estender-se até ao final da tarde.Antes deste esclarecimento à Agência Lusa, o EduQA, Instituto de Avaliação Educativa, em reunião com a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, durante a tarde, tinha dito que todo o acesso às provas tinha de ser feito através de pedido formal.Com mais de 300 mil provas realizadas em papel, a implementação do processo de classificação digital, que acontece pela primeira vez, implicou a digitalização de milhões de folhas de resposta, posteriormente distribuídas pelos professores para classificação.“[As dificuldades] estão a ser resolvidas, nós continuamos dentro dos prazos previstos”, afirmou o ministro da Educação, Ciência e Inovação no dia 29 de junho, seis dias após o arranque do processo de classificação.Na mesma semana, o Governo acabou por anunciar o adiamento da divulgação dos resultados, de 14 para 17 de julho.Na altura, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) garantiu que o prolongamento do prazo não punha em causa a afixação das pautas, mas na quinta-feira ainda havia provas por classificar."Estamos com dificuldades em conseguir que haja professores classificadores para algumas provas", disse Fernando Alexandre na quinta-feira, justificando o atraso na conclusão do processo.Entre folhas de continuação com repostas e novas digitalizações, alguns professores tiveram mesmo de classificar itens que já tinham avaliado, merecendo, por isso, um pedido de desculpas por parte do ministro da Educação.