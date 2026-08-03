Exames nacionais. Há mais alunos a recorrer aos tribunais

Em declarações à Antena 1, esta segunda-feira, o bastonário, João Massano, refere que estes procedimentos judiciais estão relacionados com a necessidade de garantir o princípio de igualdade entre os alunos.A Ordem dos Advogados já tinha defendido a suspensão dos prazos no acesso ao Ensino Superior e agora confirma-se que várias famílias estão a recorrer aos tribunais.Na semana passada, a rádio pública apresentou o caso de um aluno de Viseu que chumbou na prova de Português. O jovem teve 4 valores porque várias das respostas não foram carregadas para a plataforma digital. A família recorreu ao Tribunal Administrativo de Viseu, que deu razão ao aluno, obrigando o Ministério da Educação a corrigir esta situação. Este caso está, agora, a servir de exemplo a outras famílias que estão, também, a apresentar processos nos tribunais.