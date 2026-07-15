Exames nacionais. Montenegro admite eventuais falhas políticas

“A grande maioria [dos professores] está com o passo que estamos a dar, mas há alguns que não estão. E nós temos de compreender que isso perturba o processo em si”, disse Luís Montenegro esta terça-feira à noite num encontro com militantes em Palmela, a propósito do debate do Estado da Nação.Apesar de todas as falhas, o primeiro-ministro garantiu que a digitalização, na educação e noutras áreas, é para continuar.O primeiro-ministro garantiu ainda que o país, através dos governos da AD, declarou guerra à burocracia."Eu coloco a minha cabeça no cepo. Eu digo aos meus colegas no Governo que não tenham receio de modernizar os serviços que tutelam, que não tenham receio de enfrentar as resistências que há dentro dos seus serviços", disse.