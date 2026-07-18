Exames Nacionais. Notas chegaram na sexta à noite mas não para todos os alunos

Em várias cidades do país, pais e alunos esperaram horas para ver os resultados.





O Governo pediu para, sem exceção, as notas serem afixadas na sexta-feira. Muitas escolas já tinham encerrado e voltaram a abrir de propósito. Outras decidiram adiar.



Os diretores dos agrupamentos e escolas não gostaram da ameaça do ministro da Educação.





Pela primeira vez, os exames nacionais do ensino secundário, realizados por 166 mil alunos, foram corrigidos em formato digital, mas o processo registou falhas técnicas desde o início, obrigando o Ministério da Educação a adiar os prazos inicialmente previstos.



Sexta-feira era o dia previsto para a afixação das pautas dos exames nacionais do ensino secundário, mas só ao final da tarde, às 19h30, é que o Júri Nacional de Exames enviou as provas classificadas às escolas e algumas escolas acabaram por informar os encarregados de educação que os resultados não seriam divulgados no dia.

Adiada publicação de notas do 9ºano





As notas das provas do 9.º ano do Ensino Básico não foram afixadas na sexta-feira. A informação foi divulgada pelo Juri Nacional de Exames.



Como justificação, pode ler-se que esteve "o atraso verificado no processo de classificação".



O ministro Fernando Alexandre assume que decidiu adiar a publicação destas notas para priorizar as do Ensino Secundário.



Foi o culminar de um dia de muita incerteza.