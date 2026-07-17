Fernando Alexandre prepara-se para responsabilizar diretores um a um se notas não saírem





Também na entrevista à SIC, o governante garantia o acesso por parte dos alunos às suas notas através da plataforma digital Inovar. "Mesmo sem a escola estar aberta, os diretores podem divulgar a nota do aluno e o aluno vê a nota na plataforma", vincou.

Alunos com exames em "suspenso"





"Superior interesse dos alunos"









O ministro sublinhava “o elevado empenho, esforço, disponibilidade e forte sentido de responsabilidade dos professores classificadores, manifestados de forma excecional nas últimas semanas, permitiram concluir a classificação dos Exames Finais Nacionais do Ensino Secundário realizados na 1.ª fase” e termina com um pedido de desculpas, lamentando “o transtorno causado aos alunos, às famílias, aos professores e às escolas pelos atrasos no envio das classificações aos estabelecimentos de ensino”.





Não deixava contudo de invocar o “superior interesse dos alunos e das famílias neste momento” para pedir um esforço suplementar.





Esta pressão sobre professores e diretores tem sido constante nos últimos dias. Outra constante no responsável máximo pela educação em Portugal tem sido a responsabilização dos atores do setor que não da sua equipa ministerial: primeiro instando os professores a cumprir com as correções, depois com a pressão sobre os diretores para que afixem as notas até final desta sexta-feira. Um apontar de dedo que foi antecedido por observações acerca da marcação de férias dos pais dos alunos ou utilização de agrafos nas folhas das provas.



Em relação à avaliação do seu desempenho nesta época de exames, Fernando Alexandre diz que vai aguardar pela auditoria que procurará as falhas no processo de avaliação das provas e apenas depois dos resultados do processo estará disponível para assumir as suas responsabilidades. Esta pressão sobre professores e diretores tem sido constante nos últimos dias. Outra constante no responsável máximo pela educação em Portugal tem sido a responsabilização dos atores do setor que não da sua equipa ministerial: primeiro instando os professores a cumprir com as correções, depois com a pressão sobre os diretores para que afixem as notas até final desta sexta-feira. Um apontar de dedo que foi antecedido por observações acerca da marcação de férias dos pais dos alunos ou utilização de agrafos nas folhas das provas.Em relação à avaliação do seu desempenho nesta época de exames,