Exames nacionais. Sem professores, alunos recorrem a centros de explicações

Numa sala com outros colegas, Afonso Rosa e Lara Amorim, alunos do 9.º ano, estão a estudar matemática fazendo, por exemplo, mais exercícios. Interrompemos esse momento.





Ele tem 15 anos e, no segundo período, esteve um mês sem professor de matemática. E hoje admite que os chamados "furos" estão a ter algum impacto. "Agora, reflete-se um bocado, porque tenho que dar essa matéria de novo e é bem mais difícil sem um professor que me consiga explicar tudo com mais tempo do que tenho agora".





Ela tem 14 e não teve várias aulas de português no último ano. "Era faseado. Às vezes, a minha professora não ia três semanas, depois não ia uma, depois faltava outras duas semanas e, então, dei muito pouca matéria a português. Por exemplo, nos Lusíadas, nós não demos quase episódio nenhum".





O professor e diretor do centro Edugep, António Gonçalves, explica que recebeu mais casos do mesmo género. "Nós tivemos aqui alunos que estiveram praticamente este ano sem professor de matemática ou de português". À pergunta como é que se ajuda um aluno assim, o docente reconhece que "é complicado".

Neste centro, que tem várias valências incluindo o apoio escolar, os professores notam que os alunos apresentam um conjunto de dificuldades adicionais, revelando por vezes falta de conhecimentos e de competências, mas também um espírito menos combativo perante as adversidades.

António Gonçalves admite que não se conseguem ultrapassar todas as dificuldades. "Isso é praticamente impossível", diz. O que tentam fazer é minimizar danos. Para isso, aqui há um programa específico de revisão e de reforço dos conteúdos e de acompanhamento dos alunos.





Os exames nacionais do ensino secundário começam esta terça-feira. As provas finais do 3º ciclo arrancam no final da semana, no próximo dia 20 de junho, e pela primeira vez realizam-se em formato digital.