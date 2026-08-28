Exames. Relatório aponta falhas a quase 100 escolas

Exames. Relatório aponta falhas a quase 100 escolas

Praticamente 70 escolas submeteram reapreciações fora do prazo e 29 registaram atrasos na entrega dos exames da 1.ª fase.

RTP /

Foto: Filipe Silva - RTP

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São conclusões da auditoria da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, pedida para apurar o que correu mal nos exames nacionais.

Foram detetados lapsos nos procedimentos, falhas de verificação e erros operacionais.

O relatório garante não ter encontrado "elementos que permitam sustentar a existência de atuações deliberadas", que tenham comprometido "a integridade ou a confidencialidade das provas realizadas".

No relatório divulgado pelo Ministério da Educação surgem várias propostas às escolas.

A auditoria recomenda, no entanto, a instauração de processos de inquérito complementares para situações que ainda serão identificadas e têm natureza confidencial.
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