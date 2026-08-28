Exames. Relatório aponta falhas a quase 100 escolas

Foto: Filipe Silva - RTP

São conclusões da auditoria da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, pedida para apurar o que correu mal nos exames nacionais.



Foram detetados lapsos nos procedimentos, falhas de verificação e erros operacionais.



O relatório garante não ter encontrado "elementos que permitam sustentar a existência de atuações deliberadas", que tenham comprometido "a integridade ou a confidencialidade das provas realizadas".



No relatório divulgado pelo Ministério da Educação surgem várias propostas às escolas.



A auditoria recomenda, no entanto, a instauração de processos de inquérito complementares para situações que ainda serão identificadas e têm natureza confidencial.