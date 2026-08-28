País
Exames. Relatório aponta falhas a quase 100 escolas
Praticamente 70 escolas submeteram reapreciações fora do prazo e 29 registaram atrasos na entrega dos exames da 1.ª fase.
Foto: Filipe Silva - RTP
Foram detetados lapsos nos procedimentos, falhas de verificação e erros operacionais.
O relatório garante não ter encontrado "elementos que permitam sustentar a existência de atuações deliberadas", que tenham comprometido "a integridade ou a confidencialidade das provas realizadas".
No relatório divulgado pelo Ministério da Educação surgem várias propostas às escolas.
A auditoria recomenda, no entanto, a instauração de processos de inquérito complementares para situações que ainda serão identificadas e têm natureza confidencial.