Exames. Resultados das reapreciações da segunda fase remetidos para setembro

As notas das provas do 9.º ano serão conhecidas a 9 de setembro e os exames nacionais a 14 de setembro, ao abrigo do despacho publicado na segunda-feira em Diário da República.



Jornal da Tarde | 18 de agosto de 2026

c/ Lusa

Os resultados dos pedidos de reapreciação dos exames nacionais da segunda fase só serão divulgados a 14 de setembro. O Ministério da Educação determinou o adiamento tendo em vista garantir as férias de todos os docentes.O ministro da Educação, Fernando Alexandre, havia já anunciado, na semana passada, que as datas teriam de sofrer um adiamento.O governante ressalvava, ainda assim, que tal medida não poria em causa o acesso ao ensino superior, dado que aOs problemas verificados na classificação digital dos exames da primeira fase obrigaram a divulgar mais tarde as notas das provas do 9.º ano e do ensino secundário. Levaram ainda que os pedidos de revisão das notas do secundário triplicassem e à abertura de uma época extraordinária., segundo o secretário de estado adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo., escreve Homem Cristo no despacho em causa, para acrescentar queAs notas das provas do 9.º ano serão conhecidas a 9 de setembro e os exames nacionais a 14 de setembro.