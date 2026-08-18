País
Exames. Resultados das reapreciações da segunda fase remetidos para setembro
O calendário dos exames e provas nacionais estabelecia que os resultados das reapreciações fossem conhecidos a 28 de agosto. Contudo, os problemas no processo de avaliação digital acentuaram o volume de trabalho dos profissionais.
Os resultados dos pedidos de reapreciação dos exames nacionais da segunda fase só serão divulgados a 14 de setembro. O Ministério da Educação determinou o adiamento tendo em vista garantir as férias de todos os docentes.As notas das provas do 9.º ano serão conhecidas a 9 de setembro e os exames nacionais a 14 de setembro, ao abrigo do despacho publicado na segunda-feira em Diário da República.
O ministro da Educação, Fernando Alexandre, havia já anunciado, na semana passada, que as datas teriam de sofrer um adiamento.
O governante ressalvava, ainda assim, que tal medida não poria em causa o acesso ao ensino superior, dado que as provas só podem ser usadas nas candidaturas à segunda fase, que fica concluída a 20 de setembro.
Os problemas verificados na classificação digital dos exames da primeira fase obrigaram a divulgar mais tarde as notas das provas do 9.º ano e do ensino secundário. Levaram ainda que os pedidos de revisão das notas do secundário triplicassem e à abertura de uma época extraordinária. Jornal da Tarde | 18 de agosto de 2026
A época extraordinária de exames, no inicio de setembro, obriga a que haja mais profissionais a trabalhar "num período que coincide com o gozo de férias da generalidade dos docentes classificadores e dos trabalhadores dos serviços administrativos envolvidos", segundo o secretário de estado adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo.
"Concentrou num curto espaço temporal um volume acrescido de tarefas de classificação e de reapreciação", escreve Homem Cristo no despacho em causa, para acrescentar que "esta circunstância representou maior pressão organizacional e reduziu significativamente os períodos disponíveis para marcação e gozo de férias de todos os envolvidos, impondo a necessidade de adequar o calendário das reapreciações à realidade excecional do presente ano letivo".
As notas das provas do 9.º ano serão conhecidas a 9 de setembro e os exames nacionais a 14 de setembro.
c/ Lusa
O ministro da Educação, Fernando Alexandre, havia já anunciado, na semana passada, que as datas teriam de sofrer um adiamento.
O governante ressalvava, ainda assim, que tal medida não poria em causa o acesso ao ensino superior, dado que as provas só podem ser usadas nas candidaturas à segunda fase, que fica concluída a 20 de setembro.
Os problemas verificados na classificação digital dos exames da primeira fase obrigaram a divulgar mais tarde as notas das provas do 9.º ano e do ensino secundário. Levaram ainda que os pedidos de revisão das notas do secundário triplicassem e à abertura de uma época extraordinária. Jornal da Tarde | 18 de agosto de 2026
A época extraordinária de exames, no inicio de setembro, obriga a que haja mais profissionais a trabalhar "num período que coincide com o gozo de férias da generalidade dos docentes classificadores e dos trabalhadores dos serviços administrativos envolvidos", segundo o secretário de estado adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo.
"Concentrou num curto espaço temporal um volume acrescido de tarefas de classificação e de reapreciação", escreve Homem Cristo no despacho em causa, para acrescentar que "esta circunstância representou maior pressão organizacional e reduziu significativamente os períodos disponíveis para marcação e gozo de férias de todos os envolvidos, impondo a necessidade de adequar o calendário das reapreciações à realidade excecional do presente ano letivo".
As notas das provas do 9.º ano serão conhecidas a 9 de setembro e os exames nacionais a 14 de setembro.
c/ Lusa