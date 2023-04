"Exausta e confusa". Jovem que esteve desaparecida no mar internada no Hospital de Faro

A jovem de 17 anos que esteve desaparecida durante 22 horas no mar está a ser observada no hospital de Faro. A diretora do serviço de pediatria disse que Erika Vicente está "exausta e confusa", mas já não apresenta sinais de hipotermia nem de desidratação.