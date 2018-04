Excelência supera desconfiança entre Portugal e Espanha

Foto: Natália Carvalho - Antena 1

Momentos de um banquete oferecido pelo Rei Filipe III no final do primeiro dia de visita de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa.



A reportagem é da jornalista Natália Carvalho.



Marcelo Rebelo de Sousa continua esta terça-feira a visita a Espanha participando num encontro de empresários e agentes económicos dos dois países e tendo uma reunião com o presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy.