Excepção. Tráfico de pessoas em Portugal atinge mais homens que mulheres

Segundo o Observatório do Tráfico de Seres humanos, em 2020 foram sinalizadas 229 pessoas em Portugal. Nesta situação, a maioria homens, explorados para trabalhar.



Mas se compararmos com as tendências mundiais e europeias, a maior parte do tráfico é feito com mulheres sobretudo para exploração sexual.