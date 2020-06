Exclusividade dos docentes precisa de ser mais controlada

O TdC foi fazendo recomendações que as instituições auditadas acolheram, mas que não tiveram um efeito disseminador por outras universidades e politécnicos, razão pela qual continuam a ser detetadas irregularidades.”, refere o relatório divulgado pelo TdC que faz uma panorâmica dos sistemas de controlo implementados pelas IES.Nos relatórios realizados, o TdC conclui que a maioria dos docentes cumpre a legislação. No entanto, na maioria das instituições foram encontrados casos de incumprimento que o TdC atribui ao facto de “os sistemas de controlo não serem suficientemente eficazes na respetiva prevenção”.O TdC lembra que “se não forem detetadas as situações de violação não são repostos os dinheiros públicos devidos, lesando o Erário Público”.Um dos problemas identificados é a falta de precisão dos normativos legais do regime de exclusividade, nomeadamente no que toca às exceções definidas.Além disso, as normas para aferir o cumprimento do regime estão em vigor há 40 anos, precisando ser atualizadas.





Melhorar a eficácia no controlo







No documento, o TdC dá um exemplo prático deste problema, lembrando que é através dos rendimentos que é possível perceber se as pessoas estão a trabalhar em exclusividade.Ora, está definido que a prova dos rendimentos auferidos é feita através de “declaração do imposto complementar”, mas esta declaração foi abolida há 30 anos.As dificuldades no controlo estão, na maior parte dos casos, relacionadas com o acesso à documentação sobre rendimentos, que nem sempre é entregue pelos docentes que alegam o direito à proteção de dados pessoais.Foram ainda identificadas situações de desconformidades sem que fosse aplicada qualquer sanção ao docente.Resultado: houve docentes remunerados por diversas atividades em violação do regime de dedicação exclusiva contido nos estatutos.





É preciso melhorar







Na sequência das auditorias do TdC, houve docentes que regularizaram voluntariamente a sua situação, outros que o fizeram na sequência de processo disciplinar e também por relevação pelo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.Também recomenda às instituições para que “procedam ao controlo sistemático do regime de dedicação exclusiva, implementando sistemas de controlo assentes em critérios e procedimentos comumente reconhecidos e aceites e concretizados de modo uniforme e transversal”.