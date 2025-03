Executivo "incompetente e para minoria nunca terá a confiança do PS" avisou Pedro Nuno Santos

Na apresentação da candidatura da socialista Alexandra Leitão à Câmara Municipal de Lisboa, Pedro Nuno Santos deixou também fortes críticas ao autarca da capital, Carlos Moedas.

"Neste momento o que temos em Lisboa? Um presidente `Calimero`, que se queixa de tudo e de todos, mas não resolve coisa nenhuma (...) Um presidente que não está, nem nunca esteve, comprometido com Lisboa, está só à espera que o seu líder caia na expectativa de sair daqui rapidamente", acusou.

A três dias de ser votada no parlamento uma moção de confiança ao Governo, que poderá ditar a queda do executivo e novas eleições antecipadas, o líder do PS centrou as suas críticas nas áreas da saúde e da habitação, apenas aludindo à situação de crise política, depois de, à entrada, ter acusado o presidente do PSD e primeiro-ministro de estar a arrastar o PSD, o Governo e o país para a lama.

"Eu não precisava de falar dos últimos 15 dias para ser claro para todos nós que um governo sem visão, um governo incompetente e um governo que governa para a minoria nunca, nunca terá a confiança do Partido Socialista", disse.

Pedro Nuno Santos defendeu que o PS "é um partido sério que contribuiu no último ano para a estabilidade como mais ninguém em Portugal".

"Temos sentido de responsabilidade, temos sentido de Estado. Mas nós queremos um país com transparência, onde os políticos assumem o que fazem e são transparentes perante o seu povo. Nós não somos causadores de instabilidade, não fomos nós que causamos instabilidade", defendeu.