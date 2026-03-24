País
"Exercício alerta tsunami". Lisboa volta a testar quatro sirenes e evacuações
Uma sequência de toques e uma mensagem de alerta de tsunami vão ser ouvidas esta terça-feira em Lisboa, às 10h30, mas trata-se apenas de um exercício.
As quatro sirenes de alerta para tsunami que existem entre Belém e a Ribeira das Naus, junto ao Terreiro do Paço, voltam a ser testadas.
"O sistema vai estar ativo cerca de 20 a 30 minutos, para testarmos os procedimentos de evacuação e, acima de tudo, verificarmos a audibilidade do sistema", conta à Antena 1 o diretor do Serviço Municipal da Proteção Civil de Lisboa, André Fernandes.
"O sistema vai estar ativo cerca de 20 a 30 minutos, para testarmos os procedimentos de evacuação e, acima de tudo, verificarmos a audibilidade do sistema", conta à Antena 1 o diretor do Serviço Municipal da Proteção Civil de Lisboa, André Fernandes.
Além de três toques, vão ser ouvidas as mensagens "exercício, alerta tsunami" e um pedido para as pessoas se dirigirem para um ponto seguro.
Apesar de este exercício testar principalmente o alcance do som, André Fernandes diz que as pessoas se podem juntar ao simulacro.
"Vamos aproveitar para fazer ações de sensibilização da população", explica, procurando testar as rotas de evacuação que já existem e que estão assinaladas com placas na cidade de Lisboa.
É esperado que o sistema de alerta de tsunami cresça para um total de 10 sirenes até 2029, espalhadas por toda a frente ribeirinha de Lisboa.
As sirenes que são testadas neste novo exercício são quatro: na Praça do Império, na Ribeira das Naus, no Passeio Carlos do Carmo e na Doca de Alcântara.