Exercício da Proteção Civil visa ensinar a população em caso de sismo

Denominada " A Terra Treme", esta ação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), marcada para as 11:05 de terça-feira, é um exercício nacional, em colaboração com diversas entidades públicas e privadas, que visa "capacitar a população" para saber como agir em caso de sismo.

"Saber o que fazer antes, durante e depois de um sismo, nomeadamente conhecer as medidas preventivas e os comportamentos de autoproteção a adotar", é a finalidade desta jornada que a ANEPC propõe a todos os cidadãos.

A Proteção Civil explica, em comunicado hoje divulgado, que "o exercício compreende a realização de três gestos simples que podem fazer a diferença a quem os praticar perante a ocorrência de um sismo".

No âmbito deste simulacro, a ação "desenrola-se durante um minuto, no qual os participantes, a título individual ou coletivo (famílias, escolas, empresas, instituições públicas, privadas ou associativas), são convidados a executar os gestos de autoproteção: Baixar, Proteger e Aguardar".

A ANEPC lembra que a iniciativa tem tido "uma adesão expressiva" por parte da população escolar, graças também ao envolvimento da Direção-Geral da Educação (DGE) e da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEsTE).

Em articulação com estes parceiros, a ANEPC, com o apoio do Município de Silves, promove o evento principal do exercício na Escola Básica Dr. Garcia Domingues, naquela cidade do distrito de Faro, Algarve.

No final desta ação irá decorrer um Exercício LIVEX (Exercício Livre), com movimentação de meios reais no terreno, de um teste setorial ao Plano Especial de Emergência de Proteção Civil para o Risco Sísmico e Tsunamis do Algarve, na área de Intervenção de Busca Socorro e Salvamento, com sete diferentes cenários, nos concelhos de Portimão e Silves, situados no Barlavento Algarvio.

Na Praia da Rocha, em parceria com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Portimão, serão ativadas as sirenes do projeto-piloto do sistema de aviso à população, com posterior evacuação das pessoas e animais das zonas de risco identificadas, através dos percursos sinalizados até aos pontos de encontro, executando os procedimentos de emergência que sucedem um alerta de tsunami.

Sob o lema das Nações Unidas "Ninguém Fica Para Trás", a ANEPC irá promover também, em parceria com o Serviço Municipal de Proteção Civil da Nazaré, na Cooperativa de Ensino, Reabilitação, Capacitação e Inclusão da Nazaré (CERCINA), no minuto pré-definido para o exercício, os três gestos de proteção para o caso de sismo, bem como a evacuação dos utentes para uma Zona de Concentração e Apoio à População, montada no Pavilhão Gimnodesportivo de Nazaré, Complexo Desportivo Municipal, Areal.

Por todo o país, os Comandos Regionais de Emergência e Proteção Civil (CREPC) e os Comandos Sub-Regionais de Emergência e Proteção Civil da ANEPC irão promover, em parceria com as comunidades educativas locais, corpos de Bombeiros, Serviços Municipais de Proteção Civil e os demais agentes de proteção civil, ações de sensibilização sobre a temática do risco sísmico e as medidas de autoproteção para fazer face ao mesmo, assim como a realização do exercício "A Terra Treme".

A ANEPC convida os cidadãos a participarem e a inscreverem-se através do site www.aterratreme.pt, reforçando o seu compromisso com a segurança e preparação para o risco sísmico.

Esta edição de "A Terra Treme" coincide com o Dia Mundial de Sensibilização para o Risco de Tsunami, "sublinhando a importância de uma sociedade informada e resiliente perante catástrofes naturais".