Exército investiga "explosão inadvertida" durante desativação de explosivos em Santa Margarida

Em comunicado, o Exército refere que ocorreu uma "explosão inadvertida", cerca das 16:40, durante uma operação de desativação de engenhos explosivos, que estava a ser realizada por uma equipa de desativação do Regimento de Engenharia N.º1 "para a destruição, no local, de munições e explosivos e foguetes".

Esta operação foi realizada "no âmbito do Planeamento e Gestão das Áreas de Instrução, Infraestruturas de Tiro e Infraestruturas de Treino do Campo Militar de Santa Margarida", Constância, Santarém.

O ramo militar anunciou que foi aberto um processo de averiguações e que a Polícia Judiciária Militar (PJM) tomou conta da ocorrência.

Segundo o Exército, foi prestado apoio médico pelo Serviço de Saúde Militar e ativada uma equipa de apoio psicológico do Centro de Psicologia Aplicada do Exército.

O ramo acrescenta que "assim que oportuno será divulgada informação adicional".

A explosão ocorrida hoje no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, provocou um morto, dois feridos graves e três feridos ligeiros, disse à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo o Comando Sub-regional do Médio Tejo, o alerta foi recebido às 16:49 e para o local (no distrito de Santarém) foram enviados 35 operacionais, 12 veículos e um helicóptero do INEM.

A fonte do INEM referiu que, além do helicóptero, o instituto mobilizou duas viaturas médicas e sete ambulâncias afetas aos bombeiros.