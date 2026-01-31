Exército mobiliza mais 13 equipas de intervenção para Tomar e Ferreira do Zêzere

Numa nota enviada à Lusa, o porta-voz do Exército refere que durante o dia de hoje prevê-se a mobilização de sete equipas de intervenção para Tomar e seis equipas de intervenção com motosserra para Ferreira do Zêzere, distrito de Santarém, encontram-se ainda em fase de mobilização cinco geradores.

Na sequência da depressão Kristin, que deixou um rastro de destruição em várias zonas do país, o Exército mantém no terreno, desde quarta-feira, um destacamento de engenharia, mobilizado para Ferreira do Zêzere, com a missão de limpar itinerários e estradas.

Na quinta-feira, foram mobilizados outros três destacamentos de engenharia -- uma para a Marinha Grande e dois em Ferreira do Zêzere -- e empenhados três módulos de energia com geradores, em Alvaiázere (distrito de Coimbra), para acionamento de eletrobombas em estações de captação de água, apoio aos bombeiros e apoio a um lar de idosos.

Em Tomar, desde quinta-feira que o Exército está a assegurar apoio de alojamento a 48 bombeiros e apoio ao município com uma equipa de desobstrução de itinerária equipada com motosserras.

Aquele ramo das Forças Armadas mobilizou ainda, na sexta-feira, mais dois destacamentos de engenharia para Vieira de Leiria e um módulo de energia para restabelecer condições de funcionamento no Centro Social e Paroquial de Tomar.

"O Exército prevê manter o dispositivo em prontidão e, em função das necessidades sinalizadas pelas autoridades competentes, continuar a incrementar e mobilizar meios", refere a nota.

De acordo com o porta-voz do Exército, estão ainda disponíveis três destacamentos de engenharia, oito modelos de energia, 10 unidades militares que poderão acolher até 1.000 pessoas, um modelo de alimentação com capacidade para 100 pessoas e nove equipas de motosserristas.