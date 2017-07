Exército reforça segurança em Tancos e determina inspeções aos paióis

Lusa 02 Jul, 2017, 10:03 | País

Em comunicado, o Exército refere ainda que serão instaurados vários processos de averiguações e instaurado o sistema de vigilância eletrónica ainda em 2017.

Estas medidas acrescem às exonerações já anunciadas na RTP pelo chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), Rovisco Duarte, de cinco comandantes de unidades do ramo para não interferirem com os processos de averiguações sobre o furto de material de guerra em Tancos.

A este propósito, o comunicado do Exército refere que estas exonerações não se encontram ligadas, nem têm qualquer associação, "a algum indício ou suspeita de envolvimento ilícito dos titulares destes cargos".

"Prende-se única e exclusivamente com a necessidade de se criarem todas as garantias de que as averiguações em curso decorrerão de forma absolutamente isenta e transparente", refere.

Os militares exonerados são o comandante da Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida, tenente-coronel Correia, o comandante do Regimento de Infantaria 15, coronel Ferreira Duarte, o comandante do Regimento de Paraquedistas, coronel Hilário Peixeiro, o comandante do Regimento de Engenharia 1, coronel Paulo Almeida, e o comandante da Unidade de Apoio de Material do Exército, coronel Amorim Ribeiro.

O comunicado do Exército informa que, por decisão do CEME, foi decidido tomar "de imediato" as seguintes medidas de reforço à segurança física dos Paióis Nacionais: aumento do número de militares envolvidos na segurança física das instalações e aumento da frequência das rondas móveis motorizadas e apeadas.

Por outro lado, a Inspeção-Geral do Exército (IGE) irá efetuar uma inspeção de segurança aos Paióis Nacionais de Tancos e de Santa Margarida.

O Exército informa ainda que serão instaurados processos de averiguações na Área Técnica (cargas e condições de armazenagem), Área de Segurança Física (intrusão) e Área do Sistema Integrado de Controlo de Acessos e Vigilância Eletrónica (SICAVE).

O comunicado acrescenta que será assegurada, ainda este ano, a implementação do projeto SICAVE.

Na entrevista à RTP em que anunciou a exoneração dos cinco comandantes de unidades do ramo, o general Rovisco Duarte tinha já anunciado três processos de averiguações à segurança dos Paióis Nacionais de Tancos, a realizar pela Inspeção-Geral do Exército, no que respeita à armazenagem, à questão da intrusão, envolvendo todas as unidades, e ao sistema de vigilância.

Estas decisões foram tomadas na sequência de um primeiro relatório-síntese que lhe foi apresentado hoje à tarde, adiantou.

O responsável confirmou a relação do armamento roubado noticiada pelo DN, 44 lança-granadas, quatro engenhos explosivos, 120 granadas de mão e 1.500 munições de nove milímetros, e adiantou que o furto terá ocorrido "noite/madrugada" entre duas rondas.

O general reiterou que "pessoalmente" admite a possibilidade de ter havido fuga de informação face às "evidências" conhecidas, frisando que foram escolhidos dois paióis específicos em 20 e não eram os que estavam mais próximos da entrada.

O Exército anunciou na quinta-feira que foi detetada na quarta-feira, ao final do dia, a violação dos perímetros de segurança dos Paióis Nacionais de Tancos e o arrombamento de dois `paiolins`, tendo desaparecido granadas de mão ofensivas e munições de calibre nove milímetros.

Na sexta-feira, o Exército acrescentou que entre o material de guerra roubado na quarta-feira dos Paióis Nacionais de Tancos estão "granadas foguete anticarro", granadas de gás lacrimogéneo e explosivos, mas não divulgou quantidades.

Em declarações hoje à SIC, o chefe do Estado-Maior do Exército, reconheceu que quem roubou o material de guerra do quartel de Tancos tinha "conhecimento do conteúdo dos paióis" e admitiu a possibilidade de fuga de informação.

Além da investigação conduzida pela Polícia Judiciária Militar e pela Polícia Judiciária, vai decorrer um inquérito no Exército para apuramento de eventuais responsabilidades, disse.