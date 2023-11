Exigem falar com o ministro. Enfermeiros do SNE em greve por 24 horas

Em declarações à RTP, Raquel Bolas, representante do Sindicato Nacional dos Enfermeiros, afirmou à entrada do Hospital de Santa Maria que a “a prioridade é o acordo coletivo de trabalho, para podermos negociar as remunerações na carreira e termos uma reunião com o ministro presente e ouvir aquilo que ele tem para nos dizer”.A principal questão em relação à questão salarial é o facto de os enfermeiros, apesar da progressão na carreira, terem “uma base salarial muito baixa, que precisa de ser revista. Para, a partir daí, todas as outras remunerações serem atualizadas”.A sindicalista garante que os “”. E espera uma boa adesão à paralisação que se vai sentir “mais nos ambulatórios, consultas externas e todos os outros tratamentos que não ponham em risco o doente”.A representante admite que há um descontentamento geral no Serviço Nacional de Saúde que engloba médicos e enfermeiros. “. Cada classe profissional segue o seu percurso. De qualquer forma, há uma grande insatisfação ao nível dos farmacêuticos, dos médicos dos enfermeiros de toda a classe profissional”.Sobre as negociações com um governo em gestão, a representante do SNE frisou, “que todas as alturas são certas. A instabilidade existe. Nós tivemos a covid, agora temos duas guerras. Não podemos parar”.JáA paralisação acontece 180 dias depois de o SNE ter enviado um pedido para a reunião com o Ministério.Segundo o sindicalista, “, nomeadamente a tabela salarial, a progressão na carreira”, entre outros aspetos.A norte é esperada uma grande adesão, “principalmente a nível do bloco operatório, consulta externa e depois em serviços mínimos, no serviço de urgência, onde vai ter impacto especialmente no tempo de espera, que já por si são longos. Mas também no internamento”.