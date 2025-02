Explicador de Viana do Castelo condenado a 9 anos de prisão por abuso de menor

Na leitura do acórdão, o coletivo de juízos observou tratar-se de um cúmulo jurídico das penas dos 60 crimes que o tribunal deu como provados em sede julgamento.

Em abril de 2018, o arguido foi condenado a cinco anos de prisão, com pena suspensa pelo mesmo período, pela prática de 82 crimes de abuso sexual de criança e por seis de atos sexuais com adolescentes, cometidos a 11 menores.

A pena suspensa terminou a 21 de maio de 2023, mas o arguido reincidiu com o caso agora em tribunal, tendo praticado os crimes entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024, "sempre que o menor", na altura com 13 anos, "tinha sessões sozinho" com ele, "normalmente duas vezes por semana, e excecionalmente aos domingos, antes das datas dos exames", de acordo com a acusação.