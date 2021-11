Explosão em pedreira na Póvoa de Lanhoso causa dois feridos graves

Os dois homens, de 23 e de 50 anos, sofreram queimaduras na face, no tórax e nos membros superiores e foram transportados para o Hospital de São João, no Porto, com o acompanhamento das duas Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação que acorreram ao local do acidente, na freguesia de Póvoa de Lanhoso (Nossa Senhora do Amparo).

Além das VMER de Braga e de Guimarães, o INEM mobilizou ainda duas ambulâncias de socorro após ter recebido o alerta para a explosão às 14:17, enquanto os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso enviaram quatro viaturas e 10 elementos, adiantou à Lusa a corporação.

A GNR do posto territorial da Póvoa de Lanhoso também esteve presente no local.