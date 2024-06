Explosão, em Vila Nova de Milfontes fez dois mortos e dois feridos

As vítimas mortais são uma mulher de 50 anos e a filha de 10, enquanto os feridos são o marido, de 54 anos, e o filho do casal com 13 anos.



Os dois foram transportados de helicóptero.



O pai para a unidade de queimados do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra enquanto a criança foi levada para o Hospital D. Estefânia, em Lisboa.



No local estiveram 55 operacionais, apoiados por 18 viaturas, dos bombeiros de Vila Nova de Milfontes, da GNR e do INEM.