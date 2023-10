É no Centro de Arquitetura/Garagem Sul do Centro Cultural de Belém , tornando-se a primeira exposição que integra o Museu de Arte Contemporânea do CCB que vai abrir no final deste mês.



A partir do caso concreto de Lisboa, a exposição pretende ser um espaço de reflexão, contribuindo com estratégias arquitetónicas de habitação, pública, de cooperativa ou associativa, ao longo dos últimos 50 anos.



Com entrada livre, a exposição pode ser visitada no CCB até 28 de abril do próximo ano.