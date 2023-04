Exposição "Na Senda dos Leques Orientais"

A exposição enquadra a história do uso do leque, com peças da coleção do Museu e de mais 23 proveniências, desde museus nacionais a coleções privadas.Chama-se “Na Senda dos Leques Orientais” e entre raros exemplares de leques podem ser vistos também objetos de pintura, escultura, fotografia, porcelana e documentos gráficos que ilustram o uso do leque e a sua carga simbólica enquanto instrumento cerimonial e de comunicação social da época.A exposição inédita, comissariada pelo investigador Paulo de Assunção, abre hoje ao publico no Museu do Oriente e vai poder ser vista até ao dia 10 de setembro.