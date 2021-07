Extinto fogo no telhado do Palácio da Justiça do Porto

"O que aconteceu foi que estava a ser colada uma tela asfáltica na cobertura do edifício com recurso a um maçarico e que terá começado um incêndio que se alargou mais aos outros rolos da tela que estavam no telhado, do que propriamente ao edifício" disse o autarca que se deslocou ao local.

O combate às chamas que deflagraram cerca das 15:28 foi feito com recurso a uma autoescada dos Bombeiros Sapadores do Porto. De acordo com o Comando Distrital de Operações e Socorro do Porto, o incêndio foi dado como extinto pelas 15:55.