Extraditado português suspeito de homicídio em confronto de gangues em Manchester

Em comunicado, a PJ diz que o homem entregue pela Unidade de Cooperação Internacional às autoridades judiciárias do Reino Unido é um cidadão nacional de 23 anos detido em 12 de março por crimes de homicídio qualificado e ofensas à integridade física ocorridos em Manchester em novembro de 2020.

O homem é suspeito de pertencer a um grupo organizado que participou num confronto violento entre gangues rivais, combinado pelas redes sociais, tendo regressado a Portugal logo após os crimes.

Presente ao Tribunal da Relação de Lisboa no dia 7 de outubro, foi-lhe determinada a extradição para o Reino Unido, agora cumprida.

Segundo a PJ, o suspeito agora extraditado foi o último de um grupo de cinco suspeitos detidos no âmbito do mesmo confronto de gangues: dois foram detidos em Portugal em janeiro, um terceiro foi detido nos Países Baixos e o quarto havia sido detido a 02 de março.

Utilizando facas, sabres, tacos de basebol e outros instrumentos de agressão, os dois grupos envolveram-se em confrontos graves, originando a morte de um dos elementos do grupo rival.

A PJ adianta que o suspeito foi detido em março na sequência de uma alteração legislativa, de dezembro de 2025, na qual Portugal aceitou entregar ao Reino Unido cidadãos nacionais, para procedimento criminal, dando o Reino Unido garantias de que, em caso de condenação a uma pena privativa da liberdade, o referido cidadão cumpre a pena em Portugal.