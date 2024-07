Na semana em que os líderes da NATO se reuniram em Washigton assinalam-se os 30 anos dos F16 ao serviço da Força Aérea Portuguesa. Portugal tem utilizado estes "caças" também em missões internacionais. Mas, no futuro, a soberania e defesa do país deverá passar por um sistema de armas mais moderno, com os F35.