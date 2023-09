Fábio Guerra. Clóvis Abreu vai ser presente a juiz esta terça-feira

Vai ser presente esta terça-feira a juiz o suspeito de envolvimento no homicídio do agente da PSP Fábio Guerra. Clóvis Abreu entregou-se na segunda-feira às autoridades, depois de ter estado um ano e meio em fuga.

O agente da PSP morreu no ano passado, na sequência de agressões à porta de uma discoteca, em Lisboa.



Dois ex-fuzileiros foram já condenados, mas a investigação considera que também Clovis Abreu esteve envolvido no homicídio. A defesa diz que o suspeito não se entregou antes porque estava à espera de uma resposta do Ministério Público.