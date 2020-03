Fábrica da Bosch, em Braga, mantém atividade apesar dos protestos dos trabalhadores

Foi confirmado um caso de Covid-19, este fim de semana, e, através das redes sociais.





Os funcionários exigem o encerramento das linhas de produção, numa unidade que emprega mais de quatro mil pessoas.Os trabalhadores da Bosch pretendem a suspensão da actividade, na fábrica de Braga, devido aos riscos de contágio do novo vírus da pneumonia.Já a Volkswagen anunciou esta manhã que vai suspender o fabrico de automóveis na maioria dos países europeus.A gigante alemã não refere quais as fábricas que vão parar, mas adianta que o último turno será realizado na próxima sexta-feira.Para hoje, é esperado um comunicado por parte da AutoEuropa, a esclarecer o futuro próximo da unidade de Palmela, depois de grande parte dos trabalhadores ter pedido para ficar em casa, devido aos riscos de contágio do novo coronavírus.