



Para a Missão Escola Pública, os resultados não significam automaticamente uma inflação de notas no ensino privado, mas que é preciso perceber os critérios de avaliação em educação física e as consequências no acesso ao ensino superior. "Entendemos que o peso atribuído a Educação Física na média do secundário tem de ser acompanhado de mecanismos que garantam rigor, transparência e equidade na avaliação", escreve ainda o movimento no comunicado.

Numa análise conhecida esta segunda-feira sobre os resultados escolares na base dos rankings de 2025, o movimento fala em "diferenças expressivas nas classificações entre o ensino público e o privado", segundo um comunicado consultado pela RTP Antena 1.o, disciplina que nos últimos anos voltou a contar para a nota final do ensino secundário.Em declarações à RTP Antena 1, a porta-voz Cristina Mota mostra estranheza pela quantidade de notas máximas que tem gerado,, sublinha Cristina Mota, sugerindo que essa reflexão deve envolver o Ministério da Educação, Ciência e Inovação e os professores da disciplina.