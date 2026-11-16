País
"Fábrica de 20 valores". Missão Escola Pública estranha notas máximas em Educação Física
O movimento Missão Escola Pública levanta dúvidas sobre as notas que têm sido atribuídas na disciplina de Educação Física, apontando "diferenças expressivas" nas classificações entre o ensino público e o privado.
Numa análise conhecida esta segunda-feira sobre os resultados escolares na base dos rankings de 2025, o movimento fala em "diferenças expressivas nas classificações entre o ensino público e o privado", segundo um comunicado consultado pela RTP Antena 1. Nas contas da Missão Escola Pública, 22% dos alunos do ensino privado tiveram 20 valores em Educação Física, contra 8% no ensino público, disciplina que nos últimos anos voltou a contar para a nota final do ensino secundário.
Em declarações à RTP Antena 1, a porta-voz Cristina Mota mostra estranheza pela quantidade de notas máximas que tem gerado, usando a ironia ao chamar a este caso uma "fábrica de 20 valores".
"Entendemos que são números que implicam uma reflexão, dado que poderão levar a que exista uma diferença de 1,5 valores na média final do ensino secundário", sublinha Cristina Mota, sugerindo que essa reflexão deve envolver o Ministério da Educação, Ciência e Inovação e os professores da disciplina.
Em declarações à RTP Antena 1, a porta-voz Cristina Mota mostra estranheza pela quantidade de notas máximas que tem gerado, usando a ironia ao chamar a este caso uma "fábrica de 20 valores".
"Entendemos que são números que implicam uma reflexão, dado que poderão levar a que exista uma diferença de 1,5 valores na média final do ensino secundário", sublinha Cristina Mota, sugerindo que essa reflexão deve envolver o Ministério da Educação, Ciência e Inovação e os professores da disciplina.
Para a Missão Escola Pública, os resultados não significam automaticamente uma inflação de notas no ensino privado, mas que é preciso perceber os critérios de avaliação em educação física e as consequências no acesso ao ensino superior. "Entendemos que o peso atribuído a Educação Física na média do secundário tem de ser acompanhado de mecanismos que garantam rigor, transparência e equidade na avaliação", escreve ainda o movimento no comunicado.