Fábrica que ardeu em Felgueiras manterá os 11 trabalhadores

"Vou reerguer isto", afirmou António Pereira, que manifestou indisponibilidade para dar mais pormenores, apenas confirmando não ter havido feridos.

A fábrica Inspiração Padrão, segundo o proprietário, funciona no rés-do-chão da casa onde reside e tem uma área de cerca de 400 metros quadrados.

O alerta foi dado pelas 06:12 para um incêndio na localidade de Penacova, sendo a primeira informação a de que estaria a arder um armazém de têxteis lar, revelou à Lusa o comandante dos bombeiros locais, Júlio Pereira.

Todavia, à chegada ao local, verificou-se ser a fábrica que estava a arder, acabando por ser totalmente consumida pelas chamas, acrescentou o comandante.

O fogo foi dado como extinto cerca das 09:10, disse.