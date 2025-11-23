Fábrica que ardeu em Felgueiras manterá os 11 trabalhadores
A fábrica de têxteis lar que ardeu na última madrugada em Felgueiras emprega 11 pessoas, tendo o sócio gerente, António Pereira, assegurado à Lusa que os postos de trabalho são para manter.
"Vou reerguer isto", afirmou António Pereira, que manifestou indisponibilidade para dar mais pormenores, apenas confirmando não ter havido feridos.
A fábrica Inspiração Padrão, segundo o proprietário, funciona no rés-do-chão da casa onde reside e tem uma área de cerca de 400 metros quadrados.
O alerta foi dado pelas 06:12 para um incêndio na localidade de Penacova, sendo a primeira informação a de que estaria a arder um armazém de têxteis lar, revelou à Lusa o comandante dos bombeiros locais, Júlio Pereira.
Todavia, à chegada ao local, verificou-se ser a fábrica que estava a arder, acabando por ser totalmente consumida pelas chamas, acrescentou o comandante.
O fogo foi dado como extinto cerca das 09:10, disse.